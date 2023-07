Paltrinieri si arrende alla fatica | il capitano della nazionale lascia il Mondiale e torna a casa

(Di giovedì 27 luglio 2023) Gregoriosiimmane” confessata ieri al termine di una terribile finale degli 800 stile. Ildi nuotoilin Italia. Non nuoterà nemmeno i “suoi” 1.500 metri. Troppa evidentemente la delusione, troppo lo sconforto per una forma fisica approssimativa che lo stessoha ammesso ieri, dopo aver chiuso ottavo, staccatissimo, la finale degli 800. “Non ne avevo proprio. Il mare ti permette strategie per superare le avversità, la piscina no. Ieri avevo tirato molto, avevo dato tutto in batteria. Non mi aspettavo un tempo così alto. Gli altri sono andati forte. Vedevo, ma è stata unaimmane dal ...

Paltrinieri si arrende alla fatica: il capitano della nazionale lascia il ... IlNapolista

Dopo una stagione piena di problemi fisici, il campione azzurro alza bandiera bianca. “In mare si rimedia con le strategie, ma in piscina se non ne hai, non ...Gli italiani in gara: Martinenghi quinto nei 50 rana, Miressi in semifinale nei 100 (con Popovici in «crisi»). Setterosa sconfitto dall’Olanda in semifinale ...