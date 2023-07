Pallanuoto | Universiadi 2023 | Italia-Stati Uniti 13-11 Esordio ok per gli azzurri in Cina

(Di giovedì 27 luglio 2023) La 31ma edizione delleEstive, posticipata a causa della pandemia dal 2021 al, si è aperta a Chengdu, in, con l’inizio della fase a gironi dellamaschile: l’di Daniele Bettini ha vinto contro gliper 13-11 nella prima giornata del Girone B. Gli USA hanno chiuso in vantaggio il primo quarto per 5-4, arrivando poi a metà gara sull’8-7. Nel terzo tempo è arrivato il sorpasso azzurro, con l’in vantaggio per 10-9. Nell’ultimo quarto sonorespinti i tentativi di rimonta statunitense e glisi sono imposti per 13-11. Miglior marcatore Alessandro Vitale, con 5 gol. TABELLINO...

Ora è ufficiale. Tra le protagoniste dellein programma a Chengdu dal 28 luglio all'8 agosto ci saranno anche due rappresentanti del Netafim Bogliasco 1951 : Valeria Uccella e Letizia Nesti.'La settimana prossima - ha proseguito Tafuri - iniziano lein Cina ma abbiamo avuto ... Nel 2016, alcuni atleti della nazionale italiana dinon hanno partecipato alla Final ..."La settimana prossima - ha proseguito Tafuri - iniziano lein Cina ma abbiamo avuto ... Nel 2016, alcuni atleti della nazionale italiana dinon hanno partecipato alla Final Eight ...Al via il torneo di pallanuoto maschile della 31esima edizione delle Universiadi, a Chengdu. Esordio vincente per l'Italia, guidata da Daniele Bettini, che supera 13-11 gli Stati Uniti. In evidenza Al ...Tanto sport in tv ed in streaming oggi, giovedì 2 luglio: in programma gli sport acquatici con i Mondiali, il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo femminile con il Tour de France, il calcio femm ...