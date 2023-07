Pallanuoto | perché per il Setterosa sarà meno complicato qualificarsi alle Olimpiadi | cosa è cambiato

(Di giovedì 27 luglio 2023) L’Italia ha firmato una grandiosa impresa ai Mondiali 2023 difemminile, sconfiggendo la corazzata USA in un palpitante quarto di finale. La nostra Nazionale è riuscita a battere la formidabile compagine a stelle e strisce, capace di vincere le ultime tree gli ultimi quattro Mondiali. Le azzurre si sono esaltate nella vasca di Fukuoka (Giappone) e sono riuscite a farsi strada nella rassegna iridata, salvo poi fermarsi nella semifinale contro l’Olanda. Il successo ottenuto contro le americane ha indubbiamente semplificato il cammino di qualificazionedi Parigi 2024. Le ragazze del CT Carlo Silipo si sono infatti fatte un grande regalo riuscendo a superare gli USA e nei fatti l’affermazione di lunedì mattina le ha sensibilmente avvicinate alla prossima rassegna a cinque cerchi, dopo ...

