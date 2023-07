Pallanuoto | Mondiali 2023 | Italia-Montenegro 10-6 Il Settebello giocherà per il quinto posto

(Di giovedì 27 luglio 2023) Ilper ilaidi, in corso a Fukuoka, in Giappone: l’supera ilper 10-6 e nell’ultimo match iridato sfiderà la vincente di Stati Uniti-Francia, in acqua alle ore 08.30ne. Sandro Campagna, rispetto al match perso ai quarti contro la Serbia ai tiri di rigore, manda in tribuna Andrea Fondelli e Vincenzo Dolce e butta nella mischia Vincenzo Renzuto Iodice e Francesco Condemi, puntando ancora su Del Lungo tra i pali. Nel primo quarto i ritmi blandi portano ad un solo gol per parte, col vantaggio montenegrino ed il pareggio di Damonte. Nella seconda frazione nuovo vantaggio del, poi l’piazza ...

... I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORTFukuoka 2023: italiani in gara venerdì 28 luglio (in ... ITALIA 800m stile libero femminili: SIMONA QUADARELLA 6.00femminile finale per il bronzo ...... I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORTFukuoka 2023: risultati giovedì 27 luglio (in grassetto le gare che assegnano medaglie) 2.00maschile - Piazzamento 11° - 12° posto Canada - ...Di nuovo Fina World Championship raccoglie 261.000 spettatori e il 6.4% (nel dettaglio... Su Rai2 l'appuntamento con idi Nuoto Fina World Championship ha raccolto 813.000 ...

LIVE Italia-Olanda 8-9, Mondiali pallanuoto femminile in DIRETTA: amarezza Setterosa, fuori dopo una dura lotta OA Sport

Tanto sport in tv ed in streaming oggi, giovedì 2 luglio: in programma gli sport acquatici con i Mondiali, il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo femminile con il Tour de France, il calcio femm ...Il Setterosa ha perso la semifinale contro l’Olanda, le pratesi ancora una volta tra le migliori. Domani ultima sfida all’Australia ...