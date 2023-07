Palermo | Marconi e la seconda giovinezza in rosanero | ' Sento la fiducia della società e dei compagni'

(Di giovedì 27 luglio 2023) Calcio Squadra'Io accostato al Catania? Non leggo i giornali onestamente, a me interessa solo quello che faccio sul campo, non mi interessa essere stato accostato al Catania. Ami chiamano eroe e non mi ci, ho messo solo un ...

L'arrivo di Lucioni e Ceccaroni è tanta roba, siamo contenti di averli qui, spero ci possano dare una mano e chiunque verrà chiamato in causa darà il 100% per il'.si è poi soffermato ...Ivan, calciatore delè intervenuto oggi in conferenza stampa a Pinzolo. Queste le sue parole: "Sto vivendo una seconda giovinezza perchè sento la fiducia di società, mister e compagni ed è ...... divisi in bianchi (Desplanches; Graves,, Ceccaroni; Buttaro, Segre, Stulac, Broh, Di ... Secondo allenamento di giornata per il. La squadra di Corini torna sul campo di Spiazzo dopo la ...

Palermo, Marconi: "La A con questa proprietà è questione di tempo. Catania Non mi interessa" TUTTO mercato WEB

Il Palermo vuole essere protagonista del prossimo campionato di serie B e vuole lottare per la serie A. I presupposti ci sono tutti. Almeno secondo il difensore centrale Ivan Marconi che – alla quarta ..."Con questa proprietà così forte è solo questione di tempo perché il Palermo sia protagonista e che lo possa essere anche nella categoria superiore. Bisogna armarsi di pazienza perché quest'anno sarà ...