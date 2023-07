Palermo | Marconi | ' Accostato al Catania? Non mi interessa'

(Di giovedì 27 luglio 2023) 'Ioal? Non leggo i giornali, leggo poche interviste, alla fine quello che miè ciò che faccio sul campo. Sinceramente non mi. Se ci sono stati contatti? Che io ...

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Ivanal Catania Un'opzione fantasiosa, al momento . Il difensore centrale del, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Pinzolo, ha parlato delle voci di mercato che indicano il club ...Ivan, adal 2020, ci crede nel salto di categoria: " Con questa proprietà così forte è solo questione di tempo . L'obiettivo è quello, ma sarà un anno impegnativo" ha detto nel corso ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Ivan, difensore del, interviene in conferenza stampa dal ritiro di Pinzolo.

Palermo, Marconi e la seconda giovinezza in rosanero: "Sento la fiducia della società e dei compagni" PalermoToday

In conferenza stampa il difensore del Palermo, Ivan Marconi, si è espresso così sulle voci che lo vorrebbero in procinto di trasferirsi al Catania: "Io eroe rosanero accostato ...Il difensore del Palermo Ivan Marconi, dal ritiro di Pinzolo, ha parlato in conferenza stampa. Prime parole di elogio e ringraziamento ai tifosi che si stanno abbonando. “Sta a noi far crescere gli ab ...