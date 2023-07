Palermo brucia | il dramma del Sud | le fiamme sulle colline

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023)no ancora leattorno ae in diverse aree sono tornati a volare i Canadair: ad Altofonte e San Martino delle Scale e a ridosso della discarica di Bellolampo. Nelle prime due zone il fuoco continua ad alimentarsi nonostante gli interventi da terra e dall'alto. Il calo della temperatura concede un po' di sollievo a chi ha vissuto per giorni ben oltre i 40 gradi, con forte vento di libeccio e scirocco. Sono stati divorati decine e decine di ettari di bosco e macchia mediterranea. Su Altofonte la situazione attuale vede il fronte del fuoco avanzare dalla montagna di via Valle Fico con leche stanno scendendo a valle.