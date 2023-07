Pagamenti con Pos | il tavolo del Mef partorisce in ritardo un protocollo d’intesa | ma non c’è nessun obbligo di abbattere le commissioni

(Di giovedì 27 luglio 2023) L’accordo per abbassare lesuielettronici è stato raggiunto, ma nei fatti lenon sono state abbassate. Dopo ritardi e inciampi è stato firmato l’attesodi intesa: sulla carta un passo verso la promozione deidigitali, ma in realtà senza alcunper le banche ad abbassare subito le. Semplificando, a quasi quattro mesi dalla scadenza del termine di fine marzo che il governo si era auto-imposto con l’ultima legge di bilancio, le parti si sono impegnate “a invitare i propri associati a promuovere iniziative commerciali nei confronti degli esercenti, volte a ridurre l’impatto dei costi delle transazioni di basso valore, cioè di importo non superiore a trenta euro”. Confesercenti esprime soddisfazione ...

Il nuovo obbligo sui pagamenti con bancomat e carte di credito Today.it

