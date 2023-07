Ottimismo non giustificato Sala usa la grandine per bastonare Meloni e imprenditori

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) Beppetorna sulla crisi climatica e il maltempo che ha devastato la sua città e sottolinea: "È evidente che c'è una sottovalutazione. Dalla parte di quelli che sostengono la necessità di intervenire il mio invito a tutti è di non essere ideologici ma essere pratici". Il sindaco di Milano ha paralto a margine della commemorazione per il trentennale della strage di via Palestro. "Ma ovviamente ho ancora nelle orecchie le parole che ho sentito all'ultima assemblea di Assolombarda sia dagliche dai rappresentanti del governo e se le riporto ad oggi dico che probabilmente c'è unrispetto alla situazione che non è", ha aggiunto. "Il problema c'è ed è inutile negarlo. Noi stiamo facendo cose in senso pragmatico, non sto chiedendo ai milanesi sacrifici che non possono sostenere, non sto ...