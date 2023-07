Osimhen-Arabia | Monti non esclude l’addio | “Offerta impossibile da rifiutare”

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il giornalista Gianlucaritiene che di fronte ad un’monstrepotrebbe decidere di lasciare il Napoli e andare a giocare inSaudita. Calciomercato Napoli. Secondo il giornalista Gianluca, intervistato da Radio Punto Nuovo, non è dare un clamoroso addio di Victoral Napoli. L’attaccante nigeriano potrebbe essere attratto dalle ricchissime offerte in arrivo dai club dell’Saudita: “Difficile dire no alle offerte che arrivano dall’Saudita, per quanto andare a giocare lì significherebbe uscire dai radar”, le parole dipotrebbe decidere di accettare una proposta faraonica per trasferirsi inSaudita anche ...

...inSaudita . Loïc Tanzi , giornalista de L'Equipe , è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it , in onda sul canale Twitch TVPLAY, per parlare dell'interesse dell'Al - Hilal per. " ...Clamoroso dall'Saudita, dove l'Al Hilal starebbe pensando di strappareal Napoli con una super offerta Stando a quanto riportato da L'Equipe, l'Al Hilal, sfumato l'assalto a Mbappé per volontà dello ...Mbappé dice no all'Saudita: gli emiri pronti a virare suKylian Mbappé ha rispedito al mittente l'offerta dell'Al Ahli : i dirigenti erano arrivati a Parigi dall'Saudita per convincerlo a giocare ...

Osimhen nuovo obiettivo dell'Arabia, l'Al-Hilal prepara un'offerta pazzesca: è colpa di Mbappé Sport Fanpage

L'Al Hilal sarebbe pronto a presentare un'offerta monstre per strappare Osimhen al Napoli dopo il mancato arrivo di Mbappé.Osimhen, offerta per lasciare Napoli Proposta indecente a giocatore e De Laurentiis Perso Mbappè gli arabi puntano sul nigeriano I rumors dalla Francia ...