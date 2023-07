Oroscopo Paolo Fox venerdì 28 luglio 2023 | Toro teso

Leggi su zon

(Di giovedì 27 luglio 2023) L’diFox per oggi,28Ariete Uno scatto in avanti, una gratifica lavorativa ti aspetta. L’amore crea meno difficoltà. Non esagerare con le critiche.Stai prendendo tempo in amore, qualcosa non ti soddisfa. Nel lavoro ci sono troppe tensioni: tieni duro. Gemelli Riduci gli impegni e dai spazio a ciò che ami di più. Novità, nuovi investimenti o attività da recuperare. Cancro Positivo il settore dei contatti: potrai parlare con una persona che conta. In amore non essere troppo geloso. Leone Ultima giornata “no”. Da domani potrai cercare nuovi spazi. In amore, attenzione a non fare confusione. Vergine Potrai ampliare i tuoi spazi professionali e il cielo ti aiuta anche a cercare una nuova collocazione. Bilancia Ritrovi forma e ...