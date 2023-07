Oro mondiale per Tommaso Marini nel fioretto

(Di giovedì 27 luglio 2023) MILANO (ITALPRESS) –ha vinto l'oronelmaschile, ultimo atto della terza giornata di gare al MiCo di Milano. In finale, l'azzurro ha battuto 15-13 l'americano Nick Itkin. E' la settima medaglia per l'Italscherma in questa edizione con 2 ori, 2 argenti e 3 bronzi. Per il 23enne anconetano delle Fiamme Oro, allenato da Stefano Cerioni, si tratta del primo oroindividuale in carrieradopo l'argento dello scorso anno al Cairo. A fare notizia, nella giornata conclusiva delle prove individuali, anche la squalifica dell'atleta ucraina Olga Kharlan, compagna dello sciabolatore azzurro Gigi Samele, che ha deciso di gareggiare contro la russa Smirnova, ha vinto il match ma è poi finita sotto “processo” per non aver salutato l'avversaria ed è stata così esclusa dalla ...

MILANO - Tommaso Marini vince l'nel fioretto maschile ai Mondiali di scherma di Milano . L'azzurro ha sconfitto lo statunitense Nick Itkin per 15 - 13 mandando in visibilio il pubblico presente sugli spalti. Per il ...Fiammeanche sul terzo gradino del podio con Martina Favaretto, superata in semifinale dalla Errigo, ma comunque felicissima per la sua prima medaglia. Il quarto metallo prezioso è ...MILANO - Tommaso Marini batte per 15 - 13 lo statunitense Nick Itkin nella finale del fioretto maschile e conquista la medaglia d'nonché la settima medaglia azzurra (2ª d') della rassegna iridata in scena a Milano. Marini prende il il largo sull' 11 - 7 , resiste alla rimonta dell'americano che impatta sull' 11 - 11 , l'azzurro si porta sul 14 - 12, Itkin non ...

Il rush finale di Ceccon: è oro nei 50 farfalla ai mondiali in Giappone Corriere TV

Per il 23enne anconetano delle Fiamme Oro, allenato da Stefano Cerioni, si tratta del primo oro mondiale individuale in carriera dopo l’argento dello scorso anno al Cairo. A fare notizia, nella ...Tommaso Marini ha conquistato l'oro nel fioretto ai Mondiali di scherma in corso a Milano. Nella finale l'azzurro originario di Ancona ha battuto ...