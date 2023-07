Open | la Corte Costituzionale dà ragione a Renzi | “Email e wapp sono corrispondenza inviolabile”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 27 luglio 2023) Laha accolto il conflitto di attribuzione proposto dal Senato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, nella parte in cui era diretto a contestare la legittimità dell’acquisizione didel sen. Matteoin violazione dell’art. 68, terzo comma, Cost. Con sentenza n.170 del 2023 (red. Franco Modugno), laha dichiarato che la Procura non poteva acquisire, senza preventiva autorizzazione del Senato, messaggi di posta elettronica e whatsapp del parlamentare, o a lui diretti, conservati in dispositivi elettronici appartenenti a terzi, oggetto di provvedimenti di sequestro nell’ambito di un procedimento penale a carico dello stesso parlamentare e di terzi” La decisione della...