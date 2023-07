ONE PIECE | il live-action Netflix conterrà la tragica scena con Nami | la conferma dell' interprete

(Di giovedì 27 luglio 2023) Emily Rudd, attrice che vestirà i panni dineldi ONE, hato di aver girato unae scene più commoventi e tragiche'anime, riguardanti il suo personaggio. Il nuovo trailer'attesissimodi ONEha sciolto i dubbi dei fan più scettici, mostrando alcune scene trasposte in maniera diretta dall'anime e con un risultato che sembra ottimale. Tra queste, cometo da Emily Rudd in una recente intervista, ci sarà quella conche chiede aiuto a Lufy. Unae più tragiche e celebri'anime. "Conoscevo benissimo quellae sapevo ...

Il nuovo trailer dell'attesissimo live - action Netflix diha sciolto i dubbi dei fan più scettici, mostrando alcune scene trasposte in maniera diretta dall'anime e con un risultato che sembra ottimale. Tra queste, come confermato da Emily Rudd in ...Se c'è una cosa che i trailer didi Netflix hanno dimostrato è il lavoro filologico fatto sui dettagli, soprattutto per quanto riguarda gli abiti dei Mugiwara. Che ne dite allora di scoprire tutti quelli ispirati al manga ...A pochi giorni dalla diffusione del primo trailer di, il nuovo e attesissimo adattamento in live - action del celebre manga e dell'omonimo anime targato Netflix, una delle attrici del cast ha confermato che nella serie sarà inclusa una ...One Piece - Netflix, live action: come ha celebrato Oda l'arrivo del trailer Andiamo a vedere il tutto nel dettaglio.Emily Rudd, attrice che vestirà i panni di Nami nel live-action di ONE PIECE, ha confermato di aver girato una delle scene più commoventi e tragiche dell'anime, riguardanti il suo personaggio.