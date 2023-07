Omicidio Gelsomina Verde | presi dalla Polizia altri due assassini

(Di giovedì 27 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAvrebbero fatto parte del gruppo camorrista che uccise, vittima innocente della camorra, assassinata in maniera truce durante la prima faida di Scampia solo perché fidanzata con un loro rivale: la Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Luigi De Lucia e Pasquale Rinaldi, alias “o Vichingo” al termine di indagini coordinateDDA e scaturite dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. Le accuse sono state notificate nel carcere di Massa Carrara dov’è detenuto De Lucia, mentre Esposito è stato rintracciato dagli agenti della Mobile (coordinati dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini) nella sua abitazione di Castelvolturno (Caserta). Per gli inquirenti avrebbero sequestrato e assassinato la vittima insieme con Ugo De Lucia e Pietro Esposito, entrambi già condannati per ...

Per gli inquirenti avrebbero sequestrato e assassinato la vittima insieme con Ugo De Lucia e Pietro Esposito, entrambi già condannati per l'di, estranea agli ambienti criminali, ...... 25 anni, di Montesarchio, arrestato dai carabinieri l'8 dicembre del 2022 per il tentato... Al termine,il gipPalmieri Palmieri aveva disposto nei suoi confronti una ordinanza di ...Cosimo Di Lauro fu condannato a 15 anni per associazione camorristica , e in seguito fu condannato all'ergastolo nel 2008 per essere stato il mandante dell'diVerde , ex fidanzata ...

Arrestati gli assassini di Gelsomina Verde, la 21enne torturata, uccisa e poi bruciata nel 2004 nella prima faida di camorra di Scampia.NAPOLI – La Polizia di Stato, su delega della locale D.D.A., ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dall’ufficio del Giudice per le indagini p ...