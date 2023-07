Omicidio Gelsomina Verde | il gip | “Non solo camorra | ma ebbe valenza terroristica”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNonl’didi una vittima innocente, ma un atto di “aberrantesimbolico-terorristica”. Questo saril crudele assassinio di, uccisa il 21 novembre 2004, nell’ambito della prima faida di Scampia. Il corpo della ragazza, 22 anni, fu dato alle fiamme all’interno della sua auto a Secondigliano. Per questi fatti, oggi è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due indagati: Luigi De Lucia e Pasquale Rinaldi. Sono accusati di aver fatto parte del gruppo di fuoco del clan Di Lauro, guidato da Ugo De Lucia, cugino di Luigi e già condannato in via definitiva all’ergastolo per l’, giovane operaia, era estranea alle ...