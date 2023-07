Omicidio Gelsomina Verde | due arresti

(Di giovedì 27 luglio 2023) L’disi inquadra nella faida degli anni 2004-2005 tra il clan Di Lauro e gli scissionisti poi denominati Amato-Pagano. Questa mattina la Polizia di Stato, su delega della locale Direzione Distrettuale Antimafia, ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Ad emettere il provvedimento l’ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. Destinatari del provvedimento Luigi De Lucia e Pasquale Rinaldi alias “ò Vichingo”. Entrambi sono gravemente indiziati dell’di, con l’aggravante della premeditazione e del metodo mafioso. A diffondere la notizia una comunicazione della Procura della ...

