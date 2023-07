Omicidio Gelsomina Verde | due arresti 19 anni dopo

(Di giovedì 27 luglio 2023) La giovane vittima innocente della camorra fu uccisa a 22il 21 novembre 2004 Svolta nelle indagini sull’di, vittima innocente della camorra uccisa a 22il 21 novembre 2004. La Polizia di Stato, su delega della Dda di Napoli, ha eseguito un’ordinanza di custodia in carcere emessa dal gip di Napoli a carico di Luigi De Lucia e Pasquale Rinaldi, detto “ò Vichingo”, gravemente indiziati dell’con l’aggravante della premeditazione e del metodo mafioso in quanto commesso allo scopo di avvantaggiare il clan Di Lauro. L’di, avvenuto il 21 novembre 2004, è stato compiuto nel corso della nota faida del 2004-2005 tra il clan Di Lauro e gli scissionisti Amato-Pagano, che ha ...

A 19 anni dal brutale assassinio della 22enne vittima innocente di camorra, arrivano gli arresti di Luigi De Lucia e Pasquale Rinaldi ...Fu torturata e uccisa, il suo corpo poi fu bruciato e abbandonato nella sua auto. Oggi, per la morte di Gelsomina Verde, una ragazza di 21 anni, ci sono due presunti colpevoli. A distanza di 20 anni d ...