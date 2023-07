Oggi 27 luglio | Santi Sette Dormienti di Efeso Testimoni prodigiosi della Resurrezione dei morti

(Di giovedì 27 luglio 2023) La Chiesacelebra idiche dopo il martirio riposarono in pace aspettando il giorno. Nella vicenda deidic’è molto di fiabesco e leggendario. Fin dall’antichità adera diffusa la venerazione ai, sulla tomba dei quali era stata costruita una chiesa, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

...Fino asappiamo solo che le stragi del '93 vengono organizzate da Cosa nostra per colpire lo Stato e costringerlo ad ammorbidire le condizioni carcerarie dei boss. Tra il 20 e il 27del ...Le semifinali e finali della quinta giornata dei mondiali di Fukuoka,272023, inizieranno alle 20 locali, le 13 italiane in diretta su Raisport, Raidue e Sky Sport Summer.La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Centrale di Sanremo SANREMO Ariston ( tel. 0184 506060 ) - BARBIE " ore 17.00 - 21.30 " di ...

Un ottimo Simone Cerasuolo, tesserato per Fiamme Oro ed Imolanuoto e allievo di Cesare Casella, ottiene l’ottavo tempo nelle batterie dei 50 rana in… Leggi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...