Nzola | futuro in B allo Spezia o ancora in Serie A?

(Di giovedì 27 luglio 2023) Ildi M’Bala, attaccante che con i suoi 13 gol ha tenuto in piedi il sogno salvezza del suofinospareggio col Verona, è ad un bivio traA e B. Davanti a lui si trovano, infatti, due porte, ed il prossimo tiro del centravanti sarà decisivo per il proseguire della sua carriera. All’interno della prima porta si aprirebbe la possibilità di rimanere nelloe di cercare di far risalire subito inA i liguri. Nella seconda porta davanti a, invece, ci sarebbe il ritorno immediato inA. Grazie all’ottima stagione personale disputata, infatti, sono molti i club di A interessati ad ingaggiare l’attaccante angolano. Lo, tra l’altro, visto l’ingaggio elevato del ...

Visto ilsempre più in bilico di Harry Kane , il Tottenham starebbe sondando Arthur Cabral della ... In caso di partenza di Cabral, i viola andrebbero all'assalto di uno tra, Dia e Duvan ...In uscita è da capire anche quale sarà ildi Joaquin Correa, che potrebbe essere ceduto in ... Se partisse l'argentino, si potrebbero accelerare i tempi per, che potrebbe essere ingaggiato ...Giovanissimo, di gran, è però il fiore all'occhiello del Lipsia , club al quale è passato ... Nella stessa c'è anchema il giocatore dello Spezia sarebbe un'opzione solo in caso di addio a ...

CorFio, Nzola anche se non uscisse Cabral. Beltran solo se partisse ... Fiorentina.it

La Serie A è al lavoro ma tutte con rose provvisorie.Nel pieno del mercato estivo la Fiorentina è alla ricerca di un nuovo nome per il suo attacco che possa garantirle diversi gol nella prossima stagione 2023-2024. Non è ancora ben chiaro il futuro di L ...