Nuovo Superbonus potenziato per edilizia green | vale tanti soldi e cambia tutto

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il tanto discusso (e contestato)si rinnova: nell’ambito della revisione del Pnrr il governo mette in campo ulteriori incentivi per l’ecosostenibile. Ecco tutti i dettagli. È iniziato il conto alla rovescia per la revisione del Pnrr: entro il prossimo agosto il governo italiano dovrà presentare a Bruxelles l’integrazione del capitolo RepowerEU con tutti gli obiettivi di transizione ecologica. Nel frattempo filtrano diverse anticipazioni, prima tra tutte il potenziamento del. Si parla di nuove importante risorse a beneficio di chi investirà in costruzionia basso impatto ambientale e alta efficienza energetica. L’idea di fondo è di destinare nuove risorse per gli interventi di riqualificazione energetica e lavori di adeguamento antisismico. (Ansafoto – Grantennistoscana.it)La novità ...

... è l'unica soluzione per evitare a breve untracollo del settore e per fronteggiare la ...nostro patrimonio edilizio con regole certe e sostenibili evitando gli errori commessi con il".... ma anche le detrazioni fiscali con il cambio di marcia del, sono di segno diverso. Per non parlare del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, che andrebbe sostituito con un...Occorre trovare unmodello di incentivi che abbia una sua sostenibilità economica. Non possiamo rinnegare i benefici che uno strumento come ilha prodotto sulla nostra economia. ...

Un nuovo Superbonus: 70% per tutti e 100% per incapienti Edilizia.com

I benefici della misura sono difficilmente contestabili, ma il numero di frodi e la mancanza di correttivi hanno pesato ...CAMPOBASSO - I numeri parlano chiaro: dopo la ripresa trainata in massima parte dal superbonus che ha consentito di colmare quanto perso dura ...