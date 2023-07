Nuova e innovativa autoscala per il Comando Vigili del Fuoco di Caserta

(Di giovedì 27 luglio 2023). Da qualche giorno è stata consegnata aldeldiunacon altezza massima di sviluppo pari a 42 metri. L’automezzo è dotato di innovative soluzioni tecniche e sofisticati apparati elettronici che garantiscono lo svolgimento di operazioni di soccorso in massima sicurezza. Laentrerà in esercizio non appena saranno completate le necessarie fasi della formazione al personale operativo, garantendo un miglioramento delle dotazioni strumentali e tecniche deldied incrementando la capacità della risposta operativa in situazioni di emergenza anche in scenari con edifici di notevole altezza. ...

... e che spera che questacura possa cambiare la sua diagnosi. Arrivata nel Regno Unito solo di recente, questa terapia altamentepotrebbe aiutarlo a tornare in piena forma per almeno ...Unamoda americana , che scommette sui giovani senza rinnegare le proprie radici. In ... I debutti da non perdere Luci puntate su Peter Do , giovane designer vietnamita dall'estetica ...... dell'Università di Columbia e del Brookhaven National Lab hanno sviluppato questa... Le microscopiche strutture a maglia potrebbero, dunque, aprire la strada a unagenerazione di ...

La rete italiana degli ESA Business Incubation Centre cresce con l ... Il sito dell'Agenzia Spaziale Italiana

La cucina è una delle stanze più importanti della casa. Si tratta dell’area più frequentata della zona giorno: la cucina non serve solo per preparare i pasti, ma anche per vivere momenti di conviviali ...È stata consegnata al Comando Vigili del Fuoco di Caserta una nuova autoscala con altezza massima di sviluppo di 42 metri. (ANSA) ...