Nuoto | Thomas Ceccon | un pensierino ai 200 dorso? Livello internazionale oggettivamente non eccelso

(Di giovedì 27 luglio 2023) Quale programma perper Parigi 2024? Il tema è caldo e vien da chiedersi se il veneto, con il suo tecnico Alberto Burlina, stiano valutando un allargamento del programma in chiave Giochi Olimpici. Questo perchè? Le gare che l’azzurro ha affrontato l’anno scorso a Budapest e replicato quest’anno a Fukuoka hanno caratteristiche a Cinque Cerchi solo nei 100. Tradotto: 50 delfino e 50non presenti. Quesito: può un atleta della classe cristallina dilimitarsi solo alle due vasche delindividuale, con il rischio che poi per un imprevisto di qualsiasi genere tutto possa andare male? Non ci sono dubbi che questi ragionamenti nelle segrete stanze si stiano facendo e sul tavolo ci siano varie soluzioni. C’è chi parla di 100 stile ...

Quale programma per Thomas Ceccon per Parigi 2024 Il tema è caldo e vien da chiedersi se il veneto, con il suo tecnico Alberto Burlina, stiano valutando un allargamento del programma in chiave Giochi ...