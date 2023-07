Nuoto | Sofia Morini | “Mi sono goduta questa nuova esperienza | ho dato il massimo”

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 luglio 2023) Si ferma in semifinale l’avventura dinei 100 stile libero ai Mondiali 2023 di. Nella piscina del Marine Messe Hall A di Fukuoka (Giappone), l’azzurra classe 2003 non riesce a mettersi in mostra nella seconda batteria (terminata all’ultimo posto) e chiude con il 14° tempo assoluto in 54.72, venendo dunque eliminata. “Diciamo che il tempo non è dei migliori, però mi, emozionante e bella – ha affermatosubito dopo la sua prova davanti ai microfoni di Rai Sport -. Peccato per il tempo, mafelice di averil”. La nuotatrice italiana, che stamattina, oltre a qualificarsi appunto per le semifinali dei 100 stile ...