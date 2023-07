Nuoto | Sofia Morini eliminata nelle semifinali dei 100 sl ai Mondiali di Fukuoka

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 luglio 2023) Nessun rimpianto per. La ventenne di Reggio Emilia vede finire in semifinale il suo sogno mondiale nella Marine Messe Hall di, chiudendo con un tempo di 54.72 e con l’ultimo posto nel penultimo atto dei 100 metri stile libero. Per lei, che fino allo scorso anno era considerata perlopiù una staffettista, è già una soddisfazione essere fra le migliori sedici al mondo. Non riesce a tenere il ritmo di Mollie O’Callaghan, Bernadette Haughey ed Emma McKeon, chiudendo dunque con un tempo più alto di due decimi rispetto alla mattina. Per lei rimane comunque un’esperienza da ricordare e da cui partire in vista del futuro. Mettersi alla prova con le migliori della disciplina le permetterà di limare quei piccoli difetti che al momento la pongono ‘soltanto’ come nuotatrice da semifinale mondiale. Per...