Nuoto | risultati batterie Mondiali | Martina Carraro in semifinale nei 200 rana | rinuncia Angiolini Bene Morini nei 100 sl

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 luglio 2023) Calato il sipario sulla quinta giornata delledei2023 diin vasca lunga a Fukuoka (Giappone). Nella Marine Messe Hall A il programma odierno ha previsto le heat dei 100 stile libero donne, dei 200 dorso uomini, dei 200donne, dei 200uomini e della 4×200 sl donne. Nella prima specialità citata, la rappresentante di Hong Kong, Siobhán Haughey, ha realizzato il miglior crono di 53.15 a precedere l’americana Abbey Weitzeil (53.25) e l’australiana Emma McKeon (53.40). Si è andate un po’ a spasso, come testimoniato anche dal crono dell’altra australiana, Mollie O’Callaghan (settima in 54.01), ieri straordinaria nei 200 sl donne con il nuovo record del mondo di 1:52.85, strappato a Federica Pellegrini. Buona per piglio la prestazione di Sofia, ...