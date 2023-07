Nuoto | Paltrinieri non è in condizione | l’amara decisione

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il nuotatore ha deciso di rinunciare ai 1500 metri Non è il solito Gregorioa cui eravamo abituati. SuperGreg questa volta non riesce a fare il miracolo e si arrende a unafisica non al top. Le prime avvisaglie già in mare aperto, anche se aveva portato a casa due medaglie tra cui quella storica nella staffetta. Poi negli 800 una prestazione sottotono e infine oggi, 27 luglio, la scelta di non prendere parte alla gara dei 1500 stile libero.che si trova con gli azzurri a Fukuoka tornerà così a breve in Italia. Leggi anche: L’Italia del fondo sul tetto del Mondo:e gli azzurri oro nella 4×1500 La scelta è maturata dopo un confronto con il suo allenatore Fabrizio Antonelli, con il direttore tecnico Cesare Butini, il capo delegazione Marco Bonifazi e lo staff medico della ...