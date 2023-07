Nuoto | Mondiali | Paltrinieri rinuncia ai 1500 sl e torna in Italia

(Di giovedì 27 luglio 2023) Fukuoka, 27 lug. (Adnkronos) - Gregoriochiude anzitempo il mondiale didi Fukuoka. L'azzurro ha deciso infatti, in accordo con lo staff tecnico, dopo l'8° posto nella finale iridata degli 800 stile libero, dire aimetri stile libero ed è già in volo perre in. Il campione carpigiano chiude così l'avventura iridata con due medaglie neldi fondo: l'oro nella staffetta 4xe l'argento nella 5 chilometri. Una decisione sofferta, dovuta a una condizione non ottimale che lo stesso "Greg" aveva confessato al termine della finale degli 800 metri. "Mancano le energie; sono arrivato qui con una preparazione scarsissima. In mare ci ho messo una pezza, ma se non ne hai è difficile", aveva detto il campione che ...

Diremmo: quinto giorno diin vasca MA l'Italia sta a guardare. Invece dalle parti di Fukuoka, Tokyo, Osaka, Nagoya nell'universo mondo del Ma si diramano dimensioni parallele: l'estetica, l'......"LIVEBLOG_CONTAINER_WIDGET","liveblogId":"4b7db92e - d87a - 4ebc - 8c5a - 91410f501d65","tenant":"sport","page":1}'> LIVE 7 minuti fa Non solo calcio su Sky: segui live idiQuinta ...Quinta giornata deiin vasca a Fukuoka. Due azzurre a caccia del pass per la finale: Sofia Morini nei 100 sl e Martina Carraro nei 200 rana. Semifinali e finali in diretta dalle 13 su Sky Sport Summer (canale ...Il campione in carica dei 1500 metri rinuncia a un titolo che non è nelle condizioni di difendere Se Gregorio Paltrinieri decide di non tuffarsi significa che il suo fisico è davvero provato, oltre il ...Ripercorriamo l'amore tra la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi e il suo ex allenatore diventati marito e moglie nell'agosto del 2022 e oggi in attesa del primo figlio ...