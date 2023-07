Nuoto | Mondiali Fukuoka 2023 | Carraro in semifinale nei 200 rana | Morini avanti nei 100 sl

(Di giovedì 27 luglio 2023) La quinta giornata di batterie deidiin corso asorride a Sofiae Martina, qualificate rispettivamente alladei 100 stile libero e dei 200, ma non a Matteo Restivo e Lorenzo Mora, eliminati nei 200 dorso, e alla 4×200 stile libero femminile che manca l’accesso alla finale. Primamondiale in carriera per Sofiache supera il turno dei 100 stile libero, nuotando in 54?50 che vale il tredicesimo tempo d’ingresso al penultimo atto. Una prova che la rende “orgogliosa” con un tempo “discreto, considerando che avevo finalizzato la preparazione per il Settecolli. Oggi pomeriggio mi divertirò”. Il miglior tempo è dell’atleta di Hong Kong e vice campionessa olimpica Siobhan ...

