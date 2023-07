Nuoto | Mondiali 2023 | sesta giornata L’Italia vuole tornare grande con Panziera | Quadarella e la 4×200 sl maschile

(Di giovedì 27 luglio 2023) La ricreazione è finita e in questaa fare la voce grossa con alcuni dei suoi big che tornano in acqua per iniziare l’ultima avventura della rassegna iridata. Si parte con i 100 farfalla e i fari in casa azzurra sono puntati su Federico Burdisso che, dopo la delusione dei 200,iniziare a raccogliere i frutti di un lavoro mirato sulla distanza veloce con Claudio Rossetto. Importante questa prova anche in chiave staffetta mista. Al via c’è anche Piero Codia, che ha vissuto una stagione positiva ma che sui 50 non ha lasciato una buona impressione. E’ l’occasione giusta per rifarsi sulla distanza su cui ha lavorato maggiormente nelle ultime stagioni. Assente il re Milak, può succedere di tutto in questa gara: Temple, Grousset, Heilman, Rose e ...

All'indomani del flop negli 800 stile libero, Gregorio Paltrinieri ha deciso di non partecipare agli 1.500 stile libero aididi Fukuoka. Non ci sono le condizioni fisiche per gareggiare e il campione mondiale in carica lo sa e ha preferito rinunciare e rientrare in Italia. "Decisione sofferta, ma presa ...Seconda finale sfumata e poi l'affondo ai microfoni Sky. È una Martina Carraro delusa quella che esce dalla vasca della semifinale dei 200 rana con il 14º tempo (2'25"76), lontana dalle migliori 8 del ...Per decidere la finalista aidi Fukuoka s'è dunque dovuto attendere fino all'ultimo respiro, una prova tutta orgoglio della Nazionale italiana che - quando un po' di fortuna non avrebbe ...

PAGELLE MONDIALI NUOTO 2023 OGGI Giovedì 27 luglio Mai così poco azzurro da tanto tempo nella quinta giornata di gare al Mondiale di Fukuoka. L'Italia non muove il medagliere e difficilmente lo farà a ...