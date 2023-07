Nuoto | Mondiali 2023 | Marchand fa il tris a Fukuoka e ancora super Australia Italia spettatrice

(Di giovedì 27 luglio 2023) Calato il sipario sulla quinta giornata di semifinali e Finali deidiin vasca lunga a(Giappone). Nella Marine Messe Hall A il programma odierno ha regalato risultati degni di un certo nome, purtroppo senza la presenza di azzurri negli atti conclusivi. Nei 200 delfino donne la canadese Summer McIntosh si è confermata campionessa del mondo di questa distanza con il crono di 2:04.06 (record del mondo giovanile e quarta prestazione alltime). Grande l’azione della nordamericana che ha saputo precedere l’na Elizabeth Dekkers (2:05.46) e la statunitense Regan Smith (2:06.58). Solo quarta la campionessa d’Europa junior delLana Pudar, che ha chiuso in 2:07.05. Nelle semifinali dei 100 stile libero donne Sofia Morini è andata sopra di un paio di ...

Quinta giornata dei Mondiali in vasca a Fukuoka ancora priva di soddisfazioni per l'Italia. Sofia Morini eliminata in semifinale nei 100 sl, stessa sorte per Martina Carraro nei 200 rana. Chalmers oro nella gara regina. Il campione carpigiano chiude così l'avventura iridata con due medaglie nel nuoto di fondo: l'oro nella staffetta 4x1500 e l'argento nella 5 chilometri.

Il ginevrino stampa il miglior tempo delle semifinali dei 200 dorso. Mamié undicesima nei 200 rana ed eliminata.Il francese ha nuotato in 1'54"82, stabilendo il nuovo primato. Doppietta britannica per l'argento e il bronzo, rispettivamente con Scott e Dean ...