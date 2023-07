Nuoto | Martina Carraro | “Non ne avevo per fare di più L’anno prossimo sarò allenata da Scozzoli”

(Di giovedì 27 luglio 2023) Nulla dapernel penultimo atto dei 200 rana ai Mondiali 2023 diche si stanno svolgendo a Fukuoka (Giappone). L’azzurra classe 1993 non ne ha perla differenza e fa segnare un 2:25.76 che vale l’ultimo posto nella seconda semifinale e il 14° crono assoluto. L’italiana viene dunque eliminata. “Ho provato ala gara con l’intenzione di recuperare nel secondo 100, ma non ne– ha dichiaratosubito dopo la sua prestazione davanti ai microfoni di Rai 2 -. Devo dire che nuotare un 200 rana a un Europeo è tutta un’altra cosa rispetto a nuotarlo in un Mondiale come questo. Passare ai 100 con 1’11” ed essere così tanto dietro rispetto alle altre non aiuta. Anche se inizi a recuperare c’è talmente tanto distacco ...

