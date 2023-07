Nuoto | Gregorio Paltrinieri lascia il Giappone e rinuncia ai 1500 stile libero dei Mondiali

(Di giovedì 27 luglio 2023) Finisce qui il Mondiale di Fukuoka per. Il fuoriclasse italianoinfatti a disputare iin accordo con l’allenatore Fabrizio Antonelli, il direttore tecnico Cesare Butini, il capo delegazione Marco Bonifazi e lo staff medico della nazionale diguidato da Lorenzo Marugo. Una scelta sofferta ma dettata da uno stato di forma deficitario, come ha dimostrato la finale degli 800 chiusa ieri in ultima posizione. L’obiettivo, per il campione olimpico di Rio 2016 sui, è quello di anticipare il completo recupero dopo una stagione condizionata negativamente da diversi malesseri che non gli hanno consentito di svolgere una preparazione costante e ottimale in avvicinamento alla rassegna iridata. ...

