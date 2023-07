Nuoto | Fabrizio Antonelli | “Condizioni di Paltrinieri precarie | ha bisogno di riposarsi”

(Di giovedì 27 luglio 2023) Ha fatto scalpore in mattinata la scelta di Gregoriodi rinunciare alla gara dei 1500 stile libero e di lasciare così, all’improvviso, i Mondiali didi Fukuoka. Soprattutto quando era stato designato come capitano della spedizione. Ma le suefisiche non erano affatto le migliori possibili. “Una decisione assolutamente necessaria, non aveva senso stare qui a lottare con una condizione di salute precaria che ci portiamo dietro da quasi un mese“. Queste le parole, nude e crude, del suo allenatoreai microfoni della Rai, dette quasi con un fardello enorme sulle spalle.però non vede questo addio come una sconfitta e vede il bicchiere mezzo pieno: “È una decisione che ha portato serenità a tutti, a lui più degli altri. Ha ...

Una decisione sofferta, presa in accordo con l'allenatoreAntonelli, il direttore tecnico Cesare Butini, il capo delegazione Marco Bonifazi e con lo staff medico della Nazionale di. Un ...Per il campione di Carpi, 28 anni, che si allena conAntonelli a Ostia, è una decisione sofferta ma consapevole di una condizione fisica non all'altezza degli avversari ma anche della ...

IN AGGIORNAMENTO Proseguono i 20esimi Mondiali di Nuoto di Fukuoka, alla Marine Messe, con le semifinali e finali della quinta giornata.Si sono chiusi in anticipo i Mondiali giapponesi per Gregorio Paltrinieri. L’asso carpigiano avrebbe dovuto gareggiare sabato per cercare di entrare nella finale dei 1500 stile libero, la “sua” gara, ...