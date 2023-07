Nozze in vista per il famosissimo | terzo matrimonio a 69 anni

(Di giovedì 27 luglio 2023) Personaggi Tv. IlHulk Hogan si prepara a salire all’altare per la terza volta a 69. L’icona del wrestling, soprannominata “The Immortal”, ha fatto la proposta alla sua attuale fidanzata, l’istruttrice di yoga Sky Daily, durante una cena romantica a Tampa, in Florida. Questa nuova e sorprendente svolta nella vita dell’ex campione WWE ha catturato l’attenzione dei fan e dei media. Leggi anche: Proposta difinisce in tragedia: la sposa muore subito dopo il ‘si’. Cos’è successo Leggi anche: Il famoso attore si è sposato a 52con una cerimonia in grande stile Hulk Hogan: arriva laDopo circa un anno e mezzo di relazione, Hulk Hogan ha deciso di dare un altro importante passo nella sua vita amorosa. Durante una cena in un ...

Terzo matriminonio in vista per il 69enne Terrence Gene Bollea, meglio noto come Hulk Hogan, icona indiscussa del wrestling americano. "The Immortal" - come lo chiamano spesso i fan ...