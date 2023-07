Novac Djokovic e il suo programma mattutino di allenamento per rimetterti in forma appena sveglio

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 27 luglio 2023) Novakè sempre al top dellafisica. Il tennista serbo ha vinto il Roland-Garros e ha disputato la recente finale di Wimbledon. A 36 anni, l'atleta che detiene il record di vittorie nei tornei del Grande Slam tra gli uomini (23 titoli) sembra sempre forte, agile e resistente. Un primato senza dubbio dovuto in gran parte a un regime di vita impeccabile e a una dieta studiata nei minimi dettagli. Eppure, non è sempre stato così. Nel 2010, il serbo soffriva di pesanti problemi digestivi che influenzavano le sue prestazioni. Durante un quarto di finale degli US Open dello stesso anno contro Jo-Wilfried Tsonga, Novakaveva infatti sofferto di problemi respiratori e mancanza di energia fino a vomitare negli spogliatoi durante una pausa. Fu una svolta. L'atleta chiese consiglio al dottor Igor Cetojevic che dopo ...