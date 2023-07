Notifica sul telefono per bonifico sospetto | ma è una truffa

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSul filo dei secondi è riuscito a sventare lanella quale era caduto e che gli sarebbe costata dieci mila euro. Provvidenziale la denuncia presentata ai carabinieri di Ospedaletto d’Alpinolo, in provincia di Avellino, e il successivo allarme lanciato alla banca. La vittima, un uomo del posto, aveva ricevuto unasul suocellulare da una società che gestisce carte di credito con la quale veniva informato di unsul suo conto di nove mila 993 euro geolocalizzato in Bulgaria. Sempre attraverso la chat, iltore consigliava di accedere ad un link, cancellare l’applicazione home banking e reimpostare nuovi dati. Operazione che ha consentito aitori di entrare in possesso dei codici di ...