Nothing Compares 2 U | il significato della canzone

(Di giovedì 27 luglio 2023) Ildi2 U di Sinéad O’Connor è legato alla fine di un amore. Un momento difficile che suscita nella protagonistala nostalgia di qualcosa o qualcuno che ora non esiste più.2 U infatti vuol dire niente può essere paragonato a te. L’usocifra 2 è tipico dell’inglese informale, visto che si pronuncia esattamente come to, preposizione che ha svariati usi. In questo caso indica il termine di raffronto. Il pezzo è stato scritto da Prince nel 1985 per la band dei The Family, uno dei suoi progetti musicali alternativi, senza ottenere grosso successo. Poi, nel 1990 arrivò questa incredibile versione che esaltava le doti vocali e il vibrato naturalecantautrice irlandese, ...

2 U", infatti, non l'ha scritta lei: fu composta da Prince nel 1985, cinque anni prima che lei la prendesse e la rendesse uno dei più indimenticabili capolavori della musica pop. ...2 U voce d'angelo. R. I. P.", ha scritto Zucchero . Parole accompagnate dal video sulle note di Va pensiero , cover del celebre coro verdiano, cantata dal bluesman in duetto con O'...Ieri, 26 luglio 2023, è stato annunciato che la cantante irlandese Sinéad O'Connor è morta all'età di 56 anni. L'interprete di '2 U ' diventata famosa tra gli anni Ottanta e Novanta si è spenta per cause ancora ignote. 'È con grande tristezza che diamo l'annuncio della morte della nostra amata Sinéad. La sua ...

Morta Sinead O’Connor, addio alla voce di “Nothing Compares 2 U”: dalla foto del Papa… Il Fatto Quotidiano

Sinead O'Connor la sua canzone più famosa è Nothing compares to you: scopriamo il testo, la storia e il significato di un cult immortale ...Il testo e la traduzione di "Nothing compares to you" della celebre Sinead O’ Connor, hit mondiale nella storia della musica pop.