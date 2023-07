Noos – L’Avventura della Conoscenza | le anticipazioni sulla quinta puntata del 27 luglio

Torna stasera in onda su Rai1 Alberto Angela, con 'della Conoscenza!' , il suo nuovo programma di divulgazione scientifica in onda ogni giovedì e che vuole essere un omaggio al Superquark del compianto papà Piero Angela scomparso lo ...Quinto appuntamento con Alberto Angela e 'della conoscenza' giovedì 27 luglio alle 21.25 su Rai1, la serie di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza. In scaletta'India e la ...I PROGRAMMI IN CHIAROdella conoscenza, ore 21:25 su Rai 1 Alberto Angela alla conduzione di un programma di cultura e divulgazione scientifica. Non sono una signora, ore 21:20 su ...

Noos - L'avventura della conoscenza con Alberto Angela: anticipazioni quinta puntata Today.it