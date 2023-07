Non stringe la mano alla russa | perché l’atleta ucraina è squalificata

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 27 luglio 2023) La campionessaOlga Kharlan ha vinto con il punteggio di 15-7 contro laAnna Smirnova nel tabellone 64 di sciabola femminile ai Mondiali di scherma di Milano.fine della competizione, Smirnova si è avvicinata a Kharlan perrle lain segno di rispetto e fair play, mentre l’, come da protocollo, ha solo esposto la sciabola, saluto inizialmente “convalidato” dall’arbitro. L’ atletain risposta al gesto dell’è rimasta in pedana per 45 minuti, seduta su una sedia, in forma di protesta per il mancato saluto dopo la gara con l’Kharlan. Il mancato saluto ha portato all’esclusione dal torneo per Kharlan. Nonostante la vittoria, infatti, l’compare come “esclusa” ...