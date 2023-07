Non Sono una Signora chi ha vinto? Alba Parietti svela nome vincitore

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 27 luglio 2023) Giunge al termine stasera con la finale Nonunasu Rai2, il programma condotto dache nel corso della stagione 2022-23 ha visto non pochi slittamenti frutto di una «paura» immotivata nel vedere Drag Queen in televisione, in prime time e su un canale di Stato. L'ultimo capitolo di una messa in onda senza precedenti è stato caratterizzato da un ritardo di circa 30 minuti per lasciare spazio a TG2 Post - Estate e seguire Giorgia Meloni alla Casa Bianca per bilaterale con Biden. In studio, come sempre, presente il panel vip costituto da Sabrina Salerno, Cristina D'Avena, Filippo Magnini e a sorpresa Amanda Lear a Nonunaal posto di Mara Maionchi. Le professioniste Elecktra Bionic, Vanessa Van Cartier e Maruska Starr fanno parte della giuria ...