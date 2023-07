“Non c’è più…” Eva Henger | gravissimo lutto in famiglia Anche le figlie devastate dal dolore

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 27 luglio 2023) Un graveinper Evae di conseguenza per la figlia Mercedesze la sorellina, Jennifer Caroletti. Tuttedopo la notizia della sua morte improvvisa. Madre ehanno espresso il loroa mezzo social, attraverso le Storie di Instagram, per la perdita dell’amata nonna materna. L’ex attrice, 50 anni, ha perso la mamma ed è senza parole: “La mia mamma non c’è più”, scrive aggiungendo un’emoticon delle mani in preghiera e quella di una candela accesa sotto la foto della donna. In foto la madre, sorridente e con il caschetto biondo. A lei era attaccatissima. Proprio come le suela piccola Jennifer, che l’ex attrice ungherese ha avuto dal marito Massimiliano Caroletti 14 anni fa, ...