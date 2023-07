Non accadeva dal 2008 Piazza Affari | movimenti clamorosi | cosa sta succedendo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) L'Italia che cresce in Europa più di Francia e Germania dà fastidio. Parecchio. Soprattutto se il Pil tricolore in espansione dell'1,1% nel 2023 - contro il +0,8% dei francesi e addirittura il -0,3% dei tedeschi- è frutto delle scelte in materia economica di un governo di centrodestra. La tabella diffusa martedì dal Fondo monetario internazionale che ridisegna la geografia economica della Ue e ci colloca davanti alla ex locomotiva d'Europa brucia. Così scendono in campo i poteri forti della finanza con l'obiettivo di rimetterci al nostro posto. La controffensiva mediatica è partita ieri. A lanciare i primi siluri sono stati l'immancabile Financial Times con un articolo di analisi firmato dall'economista tedesco Moritz Kraemer e direttamente il Fondo monetario che nel documento finale pubblicato ieri sul nostro Paese, a conclusione delle consultazioni con le nostre istituzioni, mette ...