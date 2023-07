Nomina fiduciario di plesso e referente salute La modulistica di inizio anno

(Di giovedì 27 luglio 2023) Online le circolari e i documenti per i Dirigenti scolastici per avviare al meglio il prossimoscolastico. Una serie di documenti utili che sono utilizzabili autonomamente o seguendo le indicazioni contenute nel nostro corposo numero dedicato all’dell’scolastico 2023/24. Nella nostra sezione PLUS, dedicata agli abbonati alla rivista (La Dirigenza scolastica), troverete un L'articolo .

Il governatore Ron DeSantis, in corsa per lapresidenziale GOP, ha citato Hillsdale mentre ... A gennaio, DeSantis lo ha nominatodel New College of Florida, e uno dei migliori ...Lo spoils system " modellodi selezione dei dirigenti pubblici da parte del vertice ... Tra le altre decisioni da prendere a breve c'è ladel nuovo presidente dell'Istituto Superiore ......confronti del nostro territorio - hanno commentato i due professionisti - esprimiamo enorme gratitudine per la prestigiosa, consapevoli dell'importanza e delicatezza dell'incarico...

Nomina fiduciario di plesso e referente salute. La modulistica di ... Orizzonte Scuola

Infine, l’Autorità ha disposto persino la nomina di un fiduciario in caso di disaccordo tra le parti in ordine alla quantità e alla qualità delle informazioni fornite da parte di Meta. Il faticoso ...Il manager fino a pochi giorni fa al vertice della Municipalizzata""Ho esercitato il diritto di accesso agli atti della procedura di nomina" ...