“Noi sopravvissuti al talidomide siamo molti di più | ma ci hanno nascosto sotto il tappeto”

(Di giovedì 27 luglio 2023) Nel novembre 1961, Ann Morris (nome di fantasia per proteggere la sua privacy) si è recata dal suo medico lamentando di avere la nausea, e l’uomo le prescrisse il campione di un nuovo farmaco non ancora commercializzato, spiegandole che avrebbe alleviato i sintomi. Nove mesi più tardi la donna partorì una bambina, C. Jean Grover, nata con la focomelia, una malformazione per cui gli arti non si sviluppano del tutto, e la PFFD bilaterale (Proximal femoral focal deficiency), che causa deformità all’anca, lasciando una gamba più corta dell’altra. Entrambe le condizioni sono specificamente associate al, un farmaco usato in Europa negli anni ’50, impiegato in un primo tempo come sedativo e in seguito prescritto anche per raffreddori, mal di testa e nausee. Circa una decina di anni dopo dal suo primo utilizzo, nel 1961, ilfu collegato a ...