Niger | tentato golpe e il presidente Bazoum | “Tutelare democrazia”

(Di giovedì 27 luglio 2023)colpo di Stato in. IlMohamedè stato trattenuto a Niamey, la capitale La condanna dalla Comunità economica degli Stati dell’Africa Occidentale (Ecowas) in un comunicato., il: “Tuteleremo” Ilinoscrive su Twitter: “Le conquiste ottenute faticosamente saranno salvaguardate. Ci penseranno tutti iini che amano L'articolo proviene da Il Difforme.

... la Premier Meloni chiederà al Presidente americano uno sforzo per sostenere la stabilizzazione del continente africano , alla luce anche delcolpo di Stato in. Verso la presidenza ...approfondimentocolpo di stato: militari circondano palazzo presidente Gli Usa chiedono liberazione immediata del presidente Gli Stati Uniti chiedono 'la liberazione immediata' del ...L'Italia, come altri Paesi occidentali, sta investendo molto nel futuro prossimo del. Bazoum e i suoi collaboratori passano spesso per Roma, partecipano a convegni e firmano accordi. Ilè ...

Golpe in Niger, sospese istituzioni. Usa e Ue chiedono rilascio presidente Bazoum Il Sole 24 ORE

Tentativo di colpo di stato in Niger. Nella notte, nella capitale Niamey, mezzi militari della Guardia nazionale hanno bloccato gli accessi al palazzo presidenziale. I soldati hanno preso in ostaggio ...Il presidente filo-occidentale Mohamed Bazoum è bloccato nel palazzo. Due battaglioni dell’esercito mobilitati in sua difesa. Le preoccupazioni di Roma ...