Niger | Mosca | ' parti in conflitto non usino la forza'

...che gli Stati Uniti lo sostengono con forza come presidente democraticamente eletto del. ... La sua marcia si è fermata a 200 km da. Ed è ancora da chiarire che fine faranno ora lui e i suoi ...Ilha subito quattro colpi di stato dall'indipendenza e sono ancora attivi gruppi jihadisti. ... ma i militari golpisti dei confinanti Mali e Burkina Faso si sono schierati al fianco dicon ...Washington ha nuovamente accusatodi "comportamento non professionale" nei cieli del paese ... Per approfondire: L'Algeria si sogna potenza ma deve volare basso" colpo di Stato " Inè ...Abuja, 27 lug. (Adnkronos) - La Russia chiede alle parti in conflitto in Niger di risolvere la crisi attraverso il dialogo. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. " ...Roma, 27 lug. (askanews) - Colpo di stato in Niger. Il presidente Mohamed Bazoum è stato rimosso dal suo incarico. Lo hanno annunciato i militari in un messaggio alla televisione nazionale in cui hann ...