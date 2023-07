Niger | militari | “Istituzioni sospese | confini chiusi e coprifuoco”

(Di giovedì 27 luglio 2023) Niamey, 27 lug. (Adnkronos/Dpa) – In“tutte le”,dalle 22 alle 5. L’annuncio è arrivato nella notte dal colonnello Amadou Abdramane dopo la situazione confusa di ieri a Niamey. “Le nostre forze di difesa e sicurezza – ha detto, affiancato da nove uomini in divisa, leggendo una dichiarazione sulla tv Rtn – hanno deciso di porre fine al regime che conoscete”. “Tutte le” sono, ha affermato.Abdramane ha detto di parlare a nome del Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (Cnsp). Inizialmente non era chiaro, evidenzia l’agenzia Dpa, se stesse parlando a nome di tutto l’esercito dopo che ieri mattina la guardia presidenziale ha bloccato il presidente Mohamed Bazoum, ...

... alla luce anche del tentato colpo di Stato in. Verso la presidenza italiana del G7 Quel ... Sul tavolo ci sono non solo gli aiutiall'Ucraina, ma anche un dossier molto delicato per ...10.22 Presidente: tuteleremo democrazia Dopo l'annuncio deidella sua destituzione, il presidente nigerino Bazoum scrive su Twitter: "Le conquiste ottenute faticosamente saranno salvaguardate. Ci ...Il segretario generale, ha proseguito il portavoce Stéphane Dujarric, chiede 'di porre immediatamente fine a tutte le azioni che minano i principi democratici in' e 'sollecita tutte le parti ad ...

Golpe in Niger, i militari: "Abbiamo rovesciato il regime di Bazoum" TGCOM

L'esercito del Niger ha annunciato di aver rovesciato il presidente legittimo del Paese, Mohamed Bazoum, a seguito del "continuo degrado della situazione di sicurezza e della cattiva gestione ...Golpe in Niger, i militari in tv: “Abbiamo rovesciato il regime di Bazoum”. Il presidente eletto nel 2021 è un alleato di Parigi ed è stato più volte di recente in Italia.