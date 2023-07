Niger | colpo di stato | arrestato il presidente

Coas indove la Guardia presidenziale nella giornata di mercoledì 26 luglio ha avviato ildi Stato cercando la destituzione del presidente Mohamed Bazoum. Golpe riuscito con la rimozione del ...approfondimento, tentatodi stato: militari circondano palazzo presidente Gli Usa chiedono liberazione immediata del presidente Gli Stati Uniti chiedono 'la liberazione immediata' del ...Lo ha annunciato in diretta televisiva: Mohamed Bazoum era stato eletto democraticamente due anni fa, non si sa dove sia ...

Colpo di Stato in Niger. Militari in tv: "Bazoum è stato rimosso" AGI - Agenzia Italia

Colpo di stato in Niger. I militari annunciano alla Nazione di aver rimosso il presidente Mohamed Bazoum e di aver preso il potere.