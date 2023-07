Niente ritiro con la sua squadra | il Napoli si fionda | nuovo esterno dalla Serie A

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 27 luglio 2023), un obiettivo per la fascia non è partito per ilcon la sua: si avvicina il colpo per il club partenopeo La partenza in sordina del mercato azzurro in entrata è anche dovuta ai pochi movimenti in uscita. Non è un mistero infatti che, ad esempio, la situazione legata ad Hirving Lozano non sia delle migliori. Il messicano è in scadenza nel 2024, la sua avventura in azzurro sembra oramai ai titoli di coda. Per quanto riguarda Politano invece la situazione è un po’ diversa. Il contratto è in scadenza nel 2025, ma da un bel po’ di tempo il suo entourage spinge per un prolungamento al rialzo, che ilpare un restio ad accettare. Quest’estate la Lazio di Sarri ha messo gli occhi su di lui e attende gli sviluppi della situazione., occasione inA: ora è ...